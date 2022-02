Statistiker geben Details zu Staatshaushalt und Konjunktur bekannt

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr erneut tiefe Löcher in den Staatshaushalt gerissen und den Wirtschaftsaufschwung zum Jahresende abgewürgt. Nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes gab der Fiskus 153,86 Milliarden Euro mehr aus, als er einnahm. Das war in absoluten Zahlen das zweithöchste Defizit seit der Wiedervereinigung. Details zum Staatshaushalt 2021 und der Konjunkturentwicklung im vierten Quartal des vergangenen Jahres gibt das Statistische Bundesamt am Freitag (08.00 Uhr) bekannt.

Den vorläufigen Daten zufolge lag das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr bei 4,3 Prozent. Im Corona-Krisenjahr 2020 hatte Deutschland mit ebenfalls 4,3 Prozent erstmals seit 2011 wieder ein Haushaltsdefizit verbuchen müssen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte vorläufigen Daten zufolge im vierten Quartal 2021 gegenüber dem Vorquartal um 0,7 Prozent. Die verschärften Einschränkungen gegen die vierte Corona-Welle belasteten vor allem den Einzelhandel und das Gastgewerbe in Europas größter Volkswirtschaft. Der private Konsum als wichtige Konjunkturstütze sank gegenüber dem Vorquartal. Auch die Bauinvestitionen verringerten sich.

Engpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten wie Halbleitern trafen zudem die Industrie. Die Auftragsbücher vieler Unternehmen sind zwar gut gefüllt, können wegen Materialmangels aber oft nicht in dem gewohnten Tempo abgearbeitet werden. Im Gesamtjahr 2021 wuchs die deutsche Wirtschaft um 2,8 Prozent gegenüber dem Corona-Krisenjahr 2020. Damals war die Wirtschaftsleistung um 4,6 Prozent eingebrochen./mar/DP/zb