stc bildet strategische Partnerschaft mit Tecnotree für Digitalisierungsprogramm des Unternehmens

Im Anschluss an die am 30.Juni 2020 veröffentlichte Meldung hat Tecnotree, der globale Anbieter von digitalen Lösungen für die Telekommunikationsbranche, eine strategische Partnerschaft mit Kuwait Telecommunications Company – stc angekündigt, einem weltweit führenden Anbieter von digitalen Diensten und Plattformen für Kunden, die sich für die digitale Transformation in Kuwait einsetzen, um das Enterprise Digitalization Program (EDP) von stc voranzutreiben, Das digitale Transformationsprojekt bietet den Unternehmenskunden von stc eine nahtlose und personalisierte Omnichannel-Erfahrung.

stc erwähnte in seiner Erklärung, dass die dreijährige Partnerschaft die Vision des Unternehmens unterstützt, ein weltweit führender digitaler Marktführer bei innovativen Telekommunikationsdiensten und -plattformen in der gesamten Region zu werden. Dieser Meilenstein trägt dazu bei, das Kundenerlebnis durch innovative Lösungen zu steigern, Geschäftsprozesse effizient zu vereinfachen und die Reaktivität des Kundendiensts über die verschiedenen vom Unternehmen genutzten Kanäle zu beschleunigen.

Ziel des EDP ist, die bestehende BSS-Infrastruktur von stc in ein offenes Ökosystem aus digitaler Architektur mit mehreren Geschwindigkeiten zu transformieren, das es dem Unternehmen ermöglicht, schnell neue Kapazitätsmodelle zu implementieren und sowohl digitale Kanäle von Partnern als auch von Drittanbietern in einem einheitlichen Rahmen zu integrieren.

Tecnotrees umfangreiche Erfahrung im Rahmen des globalen Engagements für die digitale Transformation wird das Programm entscheidend unterstützen. Als Partner von stc bringt Tecnotree im Rahmen dieser Partnerschaft mithilfe seiner Produkte Digital BSS Suite 5, darunter Tecnotree Surge, eine preisgekrönte Digital Accelerator Platform, auf der vom TM Forum zertifizierte APIs veröffentlicht werden. Die beiden Unternehmen werden diese Instrumente gemeinsam nutzen, um stc beim Übergang zu einem digitalen Dienstleister der Zukunft zu unterstützen und es dem Unternehmen zu ermöglichen, in dem neuen digitalen Telekommunikationsmodell wettbewerbsfähig zu sein.

Ingenieur Fahad Abdulrahman Al Ali, Chief Technology Officer bei stc, brachte seine Freude über die Bildung dieser strategischen Partnerschaft zum Ausdruck, die einen weiteren Schritt darstellt, das Angebot und das Spektrum innovativer digitaler Lösungen des Unternehmens zu erweitern und die Infrastruktur seines 5G-Netzes aufzubauen.

Wie der ergänzte, wird „die Aufrüstung unserer digitalen Dienste unseren Kunden verbesserte Konnektivitätslösungen bieten und dadurch die Einführung intelligenter Anwendungen beschleunigen und die digitale Transformation vorantreiben. Die Initiative stützt sich auf das Engagement von stc, seinen Unternehmenskunden kontinuierlich weniger eingeschränkte Lösungen anzubieten, die die digitale Transformation mit dem Ziel beschleunigen, die Produktivität und die operative Effizienz zu steigern.“

Nach Fertigstellung wird das mehrstufige Transformationsprojekt die derzeitigen Systeme von stc auf modernste IT-Architekturen und -Prozesse umstellen, die durch die Nutzung intelligenter Erkenntnisse die Bereitstellung nahtloser und personalisierter Kundenerlebnisse über alle Kanäle ermöglichen. Dies wird stc in die Lage versetzen, sich zu einem vollwertigen digitalen ICT-Player und Systemintegrator zu entwickeln und gleichzeitig seine Dienstleistungen und Lösungen über die Mobilität hinaus auszubauen.

Padma Ravichander, CEO von Tecnotree, erläuterte die strategische Partnerschaft wie folgt: „Wir sind sehr erfreut, dass stc unsere preisgekrönte Digital BSS Suite ausgewählt hat, um ihre digitale Transformation zu unterstützen. Als weltweit erstklassiges Digitalunternehmen hat stc erkannt, dass die Digitalisierung zu einer zentralen Notwendigkeit geworden ist, um in der heutigen Telekommunikationsbranche wettbewerbsfähig zu sein. Wir freuen uns darauf, unsere TM Forum Gold-Badge-zertifizierten Produkte und unsere jahrelange Erfahrung in der globalen digitalen Transformation zu nutzen, um stc dabei zu unterstützen, sich als führendes Unternehmen im digital vernetzten Ökosystem zu etablieren.“

