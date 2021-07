stc Group CEO: Die Telekomindustrie kann viel zu einer CO2-armen Wirtschaft beitragen

stc Group CEO Eng. Olayan Alwetaid bestätigte das Engagement von stc, als umweltfreundlicher Dienstleister zu agieren und nachhaltige Praktiken in allen Bereichen unseres Geschäfts zu integrieren. „Wir wissen, dass wir als MENA Digital-Enabler unserem Land, Saudi-Arabien, und unseren Kunden gegenüber verpflichtet sind sicherzustellen, dass wir nachhaltig agieren“, erklärte Alwetaid in seiner Rede bei der „We Act for Impact“-Podiumsdiskussion während der MWC 2021 in Barcelona. Er befand sich in Gesellschaft von Umweltsachverständigen und führenden ICT-Infrastrukturentwicklern, die zu einer Diskussion über den Fortschritt im Bereich der Nachhaltigkeit zusammen gekommen waren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210701005963/de/

stc’s 5G technology impresses as company showcases new technology at MWC Barcelona (Photo: AETOSWire)

Alwetaid präsentierte Einblicke, wie er über viele Umweltprobleme denkt und gab an, dass stc eine Schlüsselrolle bei der Digitalisierung von Saudi-Arabien einnimmt. So wurden bereits einige Digitalisierungsprojekte im Königreich umgesetzt, einschließlich der Einführung und Implementierung der modernsten 5G Technologie von stc. Er sagte: „stc ist bestrebt den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und ein umweltfreundlicher Netzwerkbetreiber zu werden. Diesbezüglich haben wir schon einige Schritte unternommen, um das Ziel von Net Zero zu erreichen. Wir haben einen Rahmen für nachhaltige Energie entwickelt, der uns bis ins Jahr 2030 führen wird. Diese Schritte reduzieren unseren Energieverbrauch und beinhalten ein besseres Energiemanagement, Überwachung und Berichterstellung - mit klaren Benchmarks und KPIs. Wir werden auf unserem Campus und in Einrichtungen in ganzen Königreich von Saudi-Arabien auch erneuerbare Energie-Erzeugungsmethoden entwickeln. Darüber hinaus werden wir Energieeffizienz in unseren bestehenden Gebäuden und Anlagen sicherstellen und schließlich neue Gebäude mit energiesparenden Funktionen entwerfen und bauen.“

stc unterstützt auch voll und ganz die Saudi Green Initiative - das weltweit größte Aufforstungsprojekt mit dem Ziel, 50 Milliarden Bäume zu pflanzen, darunter 10 Milliarden in Königreich von Saudi-Arabien. „Die Regierung hat eine klare strategische Vision mit breiten Zielen vorgegeben und es ist wichtig, dass die Führungskräfte des privaten Sektors ihre Ziele mit denen des öffentlichen Sektors in Einklang bringen“, sagte Alwetaid während der Diskussion. „Damit dies geschieht und zu einer grünen digitalen Erholung führt, sollte die Regierung einen Rahmen für Investitionsanreize schaffen, einschließlich finanzieller Unterstützung für F&E und Ausweitung. Die Privatwirtschaft muss ihrerseits diese Chance mit Blick auf die Zukunft unterstützen und nutzen.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210701005963/de/

Mohammed Jaradat



Telefon: 00966540074079

E-Mail: mjaradat@webershandwick.com