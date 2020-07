Steck 3.000 Euro noch vor dem nächsten Crash in diese 3 Aktien

Klar kann man etwas Geld für die nächste große Marktkorrektur sparen. Aktien sind derzeit volatil. Es scheint viele Gelegenheiten zu geben, um auf dem Weg nach oben oder nach unten einzusteigen. Aber was wäre, wenn man gar nicht bis zum nächsten Abschwung warten müsste? Was wäre, wenn man sich auf Aktien konzentrieren würde, die in einigen Fällen auch in schlimmen Szenarien richtiggehend gedeihen?

Netflix, Zoom Video (WKN: A2PGJ2) und DocuSign (WKN: A2JHLZ) sind drei Aktien mit Geschäftsmodellen, die Crashs, COVID-19 und Rezessionen überstehen. Schauen wir doch mal, warum man seine hart ersparten 3.000 Euro ausgerechnet in diese Aktien investieren sollte.

190 Millionen zahlende Kunden weltweit klingt schon mal gut. Aber das wirklich Beeindruckende ist, wie Netflix dem Markt in seinen dunkelsten Stunden die Stirn geboten hat. 2008 war ein schreckliches Jahr für Aktien. Die Subprime-Kreditkrise hat auch die besten Aktien fallen lassen, der S&P 500 schmierte um 38 % im Jahresverlauf ab.

Netflix trotzte der Malaise und erzielte 2008 einen Gewinn von 12 %. Das macht Sinn. Sogar in einer wirtschaftlichen Flaute sind die Menschen für Entertainment lieber zu Hause geblieben. Netflix stützte sich damals fast ausschließlich auf den DVD-Verleih per Post. Seine Streaming-Plattform startete 2007 mit minimalem Aufwand.

Die guten Zeiten waren für Netflix offensichtlich noch nicht vorbei. Seit Ende 2008 ist die Aktie fast nur noch gestiegen. Neulich knackte die Aktie zum ersten Mal die 500-Dollar-Marke. Das ist ein Beweis für den wachsenden Katalog von Inhalten. Der erwies sich als immun gegen Pandemien, Rezessionen und sogar eine Reihe von Preiserhöhungen.

Der große Star des Jahres 2020 ist keine Überraschung. Zoom Video hat seinen Wert in diesem Jahr fast vervierfacht. Die Nutzerschaft ist noch schneller gewachsen. Die Videokonferenzplattform von Zoom hat sich zum Standard für virtuelle Klassenzimmer und Unternehmen entwickelt. Die Zahl der Teilnehmer an Konferenzen hat sich in diesem Jahr mehr als 30-fach erhöht.

Zoom hat sich von einer unbekannten Marke zum Aushängeschild der diesjährigen Pandemie entwickelt. Die Investoren freuen sich über den Wertanstieg von 296 % der Aktie. Doch warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich in die heißeste Aktie dieses Jahres einzukaufen? Nun, wenn der Markt in naher Zukunft einen Aufschwung erlebt, nehmen die Coronafälle wohl noch einmal zu.

Wir sehen bereits jetzt, dass einige Schulen zögern, in die Klassenzimmer zurückzukehren. Viele führende Unternehmen haben ihren Mitarbeitern bereits mitgeteilt, dass sie mindestens bis zum nächsten Jahr von zu Hause aus arbeiten können.

Zoom wird weitermachen. Er ist Bestandteil unseres Alltags geworden. Die Aktie mag nach allen möglichen Maßstäben überbewertet erscheinen, ist aber dieses Jahr den hohen Ansprüchen gerecht geworden.

Wir bewegen uns weg von den persönlichen Unterschriften. Und das ist für das E-Signatur-Unternehmen DocuSign genau richtig. Viele haben bereits vor COVID-19 auf elektronische Signaturen umgestellt. Doch die vergangenen Monate haben die Veränderung nur noch beschleunigt. Die DocuSign-Aktie hat 2020 ihren Wert verdoppelt, und das wird nicht das Ende sein.

Die Einnahmen stiegen im ersten Quartal dieses Jahres um 39 % und haben sich damit gegenüber dem Tempo von 2018 leicht beschleunigt. Ein Anstieg von 59 % der Rechnungsstellungen während des Quartals deutet darauf hin, dass hier noch jede Menge Luft nach oben ist.

Es wird eine Menge nervöser Investoren geben, wenn der Markt das nächste Mal zusammenbricht. Doch das Geschäft von DocuSign wird weiterhin stabil bleiben. Es wird immer mehr Verträge und Dokumente geben, die via Internet unterzeichnet werden müssen. DocuSign hat sich seinen Status als der Dokumentenmanagement-Gigant der Zukunft verdient.

Netflix, Zoom und DocuSign gehörten zu den besten Wachstumswerten dieses Jahres. Aber das ist noch nicht alles. Ihre Geschäftsmodelle sind darauf ausgelegt, die nächste Krise zu überstehen. Als Anleger kann man hier nicht viel falsch machen.

