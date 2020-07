Stecke 2.500 Euro vor der nächsten Corona-Welle in diese 3 Aktien

Es gibt ermutigende Nachrichten zu Impfstoffen gegen Corona. Aber es ist noch zu früh, um hier zu jubeln. Die Zahl der Coronavirusfälle und -todesfälle steigt weiter an, und es könnte erst noch schlimmer werden, bevor es besser wird. Ist dein Portfolio bereit für eine zweite und möglicherweise gefährlichere Pandemiewelle?

Livongo Health (WKN: A2PNLV), Tractor Supply (WKN: 889826) und Peloton (WKN: A2PR0M) sind drei Aktien, die zunächst stiegen, als der Markt wegen Corona abschmierte. Diese Aktien sollten noch größere Gewinner sein, sollte sich die Lage in den kommenden Monaten verschlechtern.

Mehr als 10 % der Bevölkerung der USA haben heutzutage Diabetes, und ein weiteres Drittel der US-Amerikaner meldet Blutzuckerwerte, die Diabetes nahelegen. Da unsere Essgewohnheiten während des Lockdowns nicht besser werden, dürfte Diabetes bald ein noch größeres Problem werden.

Livongo Health bekämpft Diabetes aggressiv via Tech. Die Plattform setzt Daten und KI ein, um mithilfe von Wi-Fi-Glukosemessgeräten die Mitglieder zu beraten. Livongo bietet Bewegungs- und Ernährungsberatung an, wenn der Blutzuckerspiegel zu steigen beginnt. Der Prozess funktioniert. Die Mitglieder der Plattform haben gesehen, wie sich ihre Blutzuckermesswerte bereits in den ersten Monaten dramatisch verbessert haben, und es ist eine Win-win-win-Situation.

Die Mitglieder bleiben offensichtlich gesünder. Die Versicherungsgesellschaften und Unternehmen, die Livongo anbieten, haben eine durchschnittliche jährliche Einsparung von 1.908 USD an medizinischen Kosten pro Mitglied gesehen. Der Nutzerkreis von Livongo hat sich im vergangenen Jahr auf 328.000 Mitglieder verdoppelt. Und Livongo setzt seine nächste Generation der angewandten Gesundheitssignaltechnologie ein, um andere chronische Krankheiten wie Bluthochdruck und Übergewicht zu bekämpfen.

Tractor Supply ist vielleicht kein bekannter Name, es sei denn, man lebt auf dem Land. Aber es ist ein schnell wachsender Einzelhändler in der schnell expandierenden Landwirtschaft für Hobbybauern. Es versorgt Gelegenheits- und Hobbylandwirte mit landwirtschaftlichen Geräten, Viehfutter und Haustierfutter.

Die Pandemie hat die Freizeitlandwirtschaft befeuert. Wenn es die kommenden Monate nochmal schlimmer wird, dürfte diese Aktie zulegen.

Ende Mai hat Tractor Supply für Aufsehen gesorgt, indem es für das im Juni zu Ende gegangene Quartal einen Anstieg von 20 bis 25 % prognostizierte. Tractor Supply erlebt einen Boom im E-Commerce-Segment und bringt diesen Sommer seine erste mobile App auf den Markt.

Das Fitnessstudio ist leer - auch wegen Peloton. Es gab bereits einen starken Trend zu Fitness in den eigenen vier Wänden, und die Pandemie hat die Disruption einfach beschleunigt. Peloton ist quasi zum Aushängeschild der Bewegung geworden und das Geschäft boomt. Und zwar trotz der sperrigen Hardware und der kostspieligen monatlichen Mitgliedschaften.

Sportlern scheint das Geld gut angelegt zu sein. Wir haben gesehen, dass sich die Zahl der Abonnenten von Connected-fitness bei Peloton im vergangenen Jahr auf 886.100 fast verdoppelt hat. Gemessen an der wachsenden Zahl der Trainingseinheiten pro Benutzer war das Engagement noch nie so groß wie heute, die Kundenabwanderung ist auf einem Vierjahrestief. Die Nachfrage zog während der ersten Coronaviruswelle an. Peloton prognostizierte für das im vergangenen Monat zu Ende gegangene Quartal ein Umsatzwachstum von etwa 128 %.

Livongo Health, Tractor Supply und Peloton gehören zu den besten Wachstumswerten des Marktes. Hier stehen die Chancen gut, wenn die Pandemie sich verschlimmern sollte.

The post Stecke 2.500 Euro vor der nächsten Corona-Welle in diese 3 Aktien appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Corona-Unsicherheiten: Aktienmarktschwankungen als Chance!

Wer richtig vorbereitet ist, für den sind Volatilität und Crashs eine großartige Chance. Es gibt nur ein paar einfache Grundlagen zu beachten.

Welche das sind, findest du in unserem kurzen, übersichtlichen und komplett kostenfreien Sonderbericht.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Livongo Health Inc, Peloton Interactive und Tractor Supply. Rick Munarriz besitzt Aktien von Livongo Health und Peloton Interactive. Dieser Artikel erschien am 18.7.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images