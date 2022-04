Steigende Dividenden voraus: Hier gibt es noch in diesem Jahr mehr zu holen

Endlich gibt es an der Börse auch für Dividendenjäger wieder etwas zu holen. Der deutliche Kurssturz vor wenigen Wochen hat dazu geführt, dass die Kurse einiger dividendenstarker Aktien deutlich gefallen sind, obwohl die Geschäfte hervorragend laufen. Einige haben in diesem Jahr sogar die Dividende kräftig angehoben, was nun dazu führt, dass man sich als Anleger über sehr ordentliche Renditen freuen kann.

2 günstige DAX -Aktien mit steigender Dividende

Hier sind zwei DAX-Aktien, die ihre Dividende in diesem Jahr weiter angehoben haben und diese schon in den nächsten Wochen auszahlen werden.

Der erste Kandidat ist die Allianz-Aktie. Für die Allianz könnten die Geschäfte aktuell wohl kaum besser laufen. Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,98 Euro. Hätte man nicht eine milliardenschwere Rückstellung für einen Rechtsstreit bilden müssen, wäre das Ergebnis sogar noch deutlich besser ausgefallen.

Dennoch zahlt man mit aktuell 216,25 Euro nur etwa das 13,5-Fache des Jahresgewinns (Stand: 30.03.2022, relevant für alle Kurse). In diesem Jahr rechnet die Allianz im besten Fall mit einem weiter steigenden Ergebnis. Deshalb könnte der Gewinn sogar auf 20 Euro je Aktie steigen.

Da bleibt also auch noch jede Menge Spielraum für Dividendenerhöhungen. Schon in diesem Jahr wurde die Ausschüttung um 12,5 % auf 10,80 Euro angehoben. Kauft man jetzt die Aktie, bekommt man damit schon eine mehr als ordentliche Rendite von 5 %. Darüber hinaus kauft die Allianz auch noch eigene Aktien zurück.

Bei den 10,80 Euro Dividende wird es aber sicher nicht bleiben. Denn das Unternehmen hat vor wenigen Monaten seine Dividendenpolitik neu geordnet. Demnach soll die Ausschüttung um mindestens 5 % pro Jahr steigen.

Ganz ähnlich sieht die Situation bei BASF aus. Auch BASF hatte ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr, das deutlich besser verlief, als man zu Beginn des Jahres noch erwartet hatte. Der Umsatz ist immerhin um ein Drittel auf 78,5 Mrd. Euro in die Höhe geschossen. Und der Gewinn ist sogar auf 6,01 Euro je Aktie gestiegen. Im Vorjahr hat BASF noch einen Verlust verbucht.

Und auch die BASF-Aktie ist im Verhältnis zu Gewinn und Dividende erstaunlich günstig bewertet. Beim aktuellen Kurs von 53,29 Euro zahlt man nur etwa das 9-Fache des Jahresgewinns. Damit ist die BASF-Aktie in dieser Hinsicht sogar günstiger bewertet als die Allianz-Aktie. Aber im Gegensatz zur Allianz ist bei BASF in diesem Jahr nicht mit weiter steigenden Gewinnen zu rechnen.

Dennoch hat auch BASF die Dividende angehoben. Hier ging es von 3,30 Euro im vergangenen Jahr auf nun 3,40 Euro rauf. Damit bekommt man hier sogar eine noch bessere Rendite von ganzen 6,4 %. Zudem kauft auch BASF derzeit eigene Aktien zurück.

Und auch hier gibt es ein Bekenntnis des Managements zu steigenden Dividenden. Zwar wird kein konkreter Prozentsatz genannt, aber zumindest soll die Ausschüttung Jahr für Jahr steigen.

Der Artikel Steigende Dividenden voraus: Hier gibt es noch in diesem Jahr mehr zu holen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images