Steigende Öl- und Gaspreise: Totalenergies macht 2021 Milliardengewinn

PARIS (dpa-AFX) - Der Ölkonzern Totalenergies ist im vergangenen Jahr dank gestiegener Öl- und Gaspreise wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Unter dem Strich kletterte der Überschuss auf rund 16 Milliarden US-Dollar, wie die Franzosen am Donnerstag in Paris mitteilten. Dabei lief es dank weiterer Preissteigerungen im Schlussquartal deutlich besser als von Analysten erwartet.

Die Anleger sollen zwar wie im Vorjahr eine Schlussdividende von 0,66 Euro erhalten, der Konzern kündigte aber eine Anhebung der quartalsweisen Ausschüttungen um 5 Prozent an. Zudem bringt Totalenergies in der ersten Jahreshälfte ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu zwei Milliarden Dollar auf den Weg.

2020 hatte der Ölmulti wegen des beispiellosen Preiseinbruchs in der Corona-Krise noch riesige Beträge auf seine Bestände abschreiben müssen und dadurch einen Verlust von mehr als 7,2 Milliarden Dollar geschrieben./tav/jha/