Steigende Reallöhne klares Ziel der Metall-Tarifrunde 2022

Frankfurt (Reuters) - Höhere Reallöhne werden ein zentrales Ziel der größten deutschen Gewerkschaft IG Metall in den anstehenden Tarifrunden.

"Die Erwartungen unserer Mitglieder sind klar - steigende Reallöhne, die sich in Tabellen wiederfinden und im Geldbeutel ankommen", sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann am Donnerstag. In diesem Jahr stehen Tarifrunden in der Eisen- und Stahlindustrie sowie in der Metall- und Elektroindustrie, dem größten Industriezweig, an. Ein Entgeltabschluss werde damit sicher über der Zielinflationsrate der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent liegen. Mit welchen Forderungen die Gewerkschaft in die Verhandlungen mit den Metall-Arbeitegebern ziehe, werde ab Juni diskutiert. Die Forderung setzt sich traditionell aus der Zielinflationsrate, der Produktivitätsentwicklung der Gesamtwirtschaft und einer Verteilungskomponente zusammen.

Die Metall- und Elektroindustrie sei trotz der Dämpfer in der zweiten Jahreshälfte 2021 aufgrund von Störungen wie dem Halbleitermangel auf Erfolgskurs, sagte Hofmann. Bei Konsumgütern gebe es einen Boom. Insofern gebe es erkennbar gute Ergebnisse der Unternehmen in fast allen Branchen. Das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale sehe er nicht.