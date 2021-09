STEINHOFF - Tage der Wahrheit!

Steinhoff Internatl Hldgs N.V. - WKN: A14XB9 - ISIN: NL0011375019 - Kurs: 0,224 € (XETRA)

Für den hoch verschuldeten Möbelkonzern Steinhoff steht momentan viel auf dem Spiel. Heute und am 6. September trifft man sich mit seinen Gläubigern und muss diese von einem 1,426 Mrd. EUR schweren Vergleichspaket überzeugen. Der gesamte Konzern steht vor dem Aus, da aber einige Töchter laut Medien operativ profitabel arbeiten, hoffen einige Spekulanten auf ein Comeback des Unternehmens. Die Folge sind Kursgewinne von mehr als 130 % seit dem 11. August und auch heute wird die Aktie unfassbar aktiv gehandelt. Auf Tradegate hängt sie heute früh sämtliche anderen Aktien mit einem derzeitigen Orderumfang von bereits mehr als 1.500 Transaktionen locker ab und zu den Mitbewerbern gehören immerhin ebenfalls heiß diskutierte Papiere wie BioNTech oder Nel und Varta.

Finger weg!

Die Rendite der letzten Tage und Monate in der abgeschriebenen Steinhoff-Aktie sind natürlich verlockend. 500 % seit Anfang Oktober dürften so manchen ins Schwärmen geraten lassen. Davon sollte man sich jedoch nicht leiten lassen. Die Aktie kann von einer Sekunde auf die nächste auf null zurückfallen, erst Recht in Zeiten, in denen man mit entsprechenden News rechnen muss.

Ich selbst würde die Aktie nicht mit der Kneifzange anfassen. Wozu auch? Die gleiche Rendite kann man jeden Tag auch woanders erzielen, aber mit etwas mehr Rückhalt. Wozu gibt es schließlich Hebel. Ich jedenfalls würde eine solide Aktie mit einem soliden Handelssignal und den Einsatz eines sehr großen Hebels einem solch spekulativen Wert wie Steinhoff vorziehen. Wenn man schon einen gewissen Kick braucht, dann lieber so.

