Steinmeier besucht deutsche Streitkräfte in Litauen

BERLIN/VILNIUS (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine fliegt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag nach Litauen. Zunächst will er sich in der Hauptstadt Vilnius mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda zu einem Gespräch treffen. Beide wollen anschließend das deutsche Einsatzkontingent des multinationalen Nato-Gefechtsverbands auf dem Militärstützpunkt Rukla besuchen. Vorgesehen sind Gespräche mit der Einsatzleitung sowie mit Soldatinnen und Soldaten.

Die Bundeswehr führt die Nato-Einheit zur Abschreckung Russlands seit 2017. Bis vor kurzem stellte sie etwa die Hälfte der rund 1200 Soldaten. Schon vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine hatte das Bundesverteidigungsministerium dann weitere etwa 350 Soldaten in das Partnerland entsandt. Die drei baltischen Staaten fürchten, dass auch sie Opfer einer russischen Aggression werden könnten. Steinmeier hatte ihnen Mitte Februar bei einem Besuch in Riga versichert, sie könnten sich "auf Deutschlands Solidarität und Deutschlands Beistand verlassen"./sk/DP/men