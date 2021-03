Steinmeier betont Bedeutung von Kultur in und nach Corona-Pandemie

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Künstler, die coronabedingt zum Teil seit einem Jahr nicht auftreten können, zum Durchhalten in der Pandemie aufgerufen. Viele befänden sich in einer "dramatischen Situation", sagte Steinmeier am Dienstag in einer Online-Konferenz mit sieben Bürgerinnen und Bürgern. "Ich kann nur hoffen, dass viele ihre Zuversicht, ihre Kraft und Energie, die sie uns dokumentieren, noch haben, um sich über die Zeit, über die verbleibende Zeit irgendwie zu retten. Denn dieses Land und seine Menschen braucht Kultur."

Kultur werde vielleicht am Ende dieses Jahres noch dringender gebraucht als zu anderen Zeiten, sagte Steinmeier in Anspielung auf die dann möglicherweise abgeklungene Pandemie. "Kultur und ihre unterschiedlichen Ausprägungen hilft uns miteinander in ein anderes Gespräch zu kommen als das über Statistiken und Zahlen. Und dieses Gespräch brauchen wir ohne jede Frage." Steinmeier schaltete sich in der "Bürgerlage" mit sieben Frauen und Männern zusammen, mit denen er schon im Dezember und Januar über ihre Erfahrungen in der Corona-Pandemie gesprochen hatte./sk/DP/eas