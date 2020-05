Steinmeier fehlt persönliches Gespräch - Homeoffice keine Dauerlösung

BERLIN (dpa-AFX) - Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier leidet in seiner täglichen Arbeit unter den Einschränkungen, die die Corona-Krise den Menschen derzeit auferlegt. "Homeoffice mag für eine kurze Zeit ein Weg sein, mit der Situation fertig zu werden. Aber auch für mich empfinde ich das nicht als beglückende Dauerlösung", sagte das Staatsoberhaupt am Donnerstag in Berlin. Zwar lasse sich der Kontakt mit den Repräsentanten anderer Länder per Telefon aufrechterhalten. Aber: "Vieles ist nur im persönlichen Gespräch zu klären, verlangt persönliche Nähe." Ihm und seiner Frau gehe es gut, berichtete Steinmeier. Auf die Frage eines Journalisten, ob er schon beim Friseur gewesen sei, antwortete er lachend: "Ich hoffe, das sieht man."/sk/DP/men