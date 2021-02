Stellungnahme von DXC Technology

Wie bereits am 6. Januar 2021 bekannt gegeben, hat DXC Technology (NYSE:DXC) („DXC”) ein unaufgefordertes, vorläufiges und unverbindliches Übernahmeangebot von Atos SE erhalten. Vor Erhalt des Angebots hatte DXC keine Kenntnis, dass vonseiten Atos ein wie auch immer geartetes Interesse bestand.

In Übereinstimmung mit seinen treuhänderischen Pflichten prüfte das Board of Directors von DXC in Zusammenarbeit mit seinen Finanz- und Rechtsberatern das Angebot. Man kam zu dem Schluss, dass das Angebot angesichts des Wertes, den DXC nach Ansicht des Boards als selbstständiges Unternehmen durch Umsetzen seines Umgestaltungsprozesses realisieren kann, unzureichend und unsicher sei.

Nach Austausch von Informationen auf höchster Ebene, die Atos zu einem Verständnis der Gründe dafür, dass nach Auffassung des Boards der Vorschlag von Atos DXC unterbewertet, kamen Atos und DXC heute überein, auf weitere Gespräche zu verzichten.

DXC hat weiterhin volles Vertrauen in seinen Weg der Umgestaltung, dessen Schwerpunkt darauf liegt, das Beste für die Mitarbeiter, Kunden und Aktionäre des Unternehmens zu erreichen. In unserem dritten Quartal haben wir unsere Umsatzprognose, bereinigte EBIT-Marge und unser verwässertes Non-GAAP-Ergebnis je Aktie (EPS) übertroffen und auch ein „Book-to-bill“ größer eins erreicht. Wir freuen uns darauf, Einzelheiten unserer Ergebnisse des dritten Quartals am Donnerstag, den 4. Februar 2021 mitzuteilen.

