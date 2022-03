Stemmer Imaging will die Dividende anheben

Die Stemmer Imaging AG (ISIN: DE000A2G9MZ9) will eine Dividende von 0,75 Euro für das Geschäftsjahr 2021 an die Aktionäre ausschütten. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,50 Euro. Damit wird die Ausschüttung um 50 Prozent erhöht. Beim derzeitigen Aktienkurs von 32,80 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,29 Prozent. Die Ausschüttungsquote entspräche 31,6 Prozent.

Die Hauptversammlung findet am 18. Mai 2022 statt. Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2021 um 26,1 Prozent auf den Rekordwert von 130,1 Mio. Euro (2020: 103,1 Mio. Euro). Das EBITDA legte um 141,6 Prozent auf 17,4 Mio. Euro zu. Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis von 10,45 Mio. Euro nach einem Minus von 3,3 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,61 Euro (Vorjahr: -0,51 Euro).

Stemmer Imaging mit Sitz in Puchheim in Bayern wurde 1987 gegründet und ist ein internationales Unternehmen im Bereich Bildverarbeitungstechnologie. Zum Jahresende 2021 wurden im Durchschnitt 333 Mitarbeiter beschäftigt. Die Erstnotierung an der Börse war am 27. Februar 2018. Der Ausgabepreis betrug 34,00 Euro je Aktie.

Redaktion MyDividends.de