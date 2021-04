Stepan kündigt Dividende an

Das Spezialchemieunternehmen Stepan Company (ISIN: US8585861003, NYSE: SCL) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,305 US-Dollar auszahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Dividende am 15. Juni 2021 (Record date: 28. Mai 2021).

Der Konzern schüttet auf das Jahr hochgerechnet 1,22 US-Dollar an seine Investoren aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 129,36 US-Dollar (Stand: 27. April 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,94 Prozent. Stepan Company erzielte im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2021 einen Umsatz von 537,74 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 449,99 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Dienstag mitgeteilt wurde. Der Gewinn betrug 40,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 27,5 Mio. US-Dollar). Das Unternehmen stellt Produkte der Spezialchemie sowie chemische Zwischenprodukte her. Außerdem produziert der Konzern Tenside, ein Hauptbestandteil von Haushalts- und Industriereinigern, und Polyurethan (zur Wärmedämmung). Der Firmensitz befindet sich in Northfield, im US-Bundesstaat Illinois. Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 8,41 Prozent im Plus (Stand: 27. April 2021). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2,96 Mrd. US-Dollar. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de