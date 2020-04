Stepan schüttet unveränderte Dividende aus

Das Spezialchemieunternehmen Stepan Company (ISIN: US8585861003, NYSE: SCL) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,275 US-Dollar auszahlen, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Aktionäre erhalten die Dividende am 15. Juni 2020 (Record date: 29. Mai 2020).

Der Konzern schüttet damit auf das Jahr hochgerechnet 1,10 US-Dollar an seine Investoren aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 89,99 US-Dollar (Stand: 21. April 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,22 Prozent. Im Oktober 2019 wurde die Dividende das 52. Jahr in Folge angehoben. Stepan Company erzielte im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 einen Umsatz von 444,99 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 489,17 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Dienstag berichtet wurde. Der Gewinn betrug 27,55 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 24,98 Mio. US-Dollar). Das Unternehmen stellt Produkte der Spezialchemie sowie chemische Zwischenprodukte her. Außerdem produziert der Konzern Tenside, ein Hauptbestandteil von Haushalts- und Industriereinigern, und Polyurethan (zur Wärmedämmung). Der Firmensitz befindet sich in Northfield, im US-Bundesstaat Illinois. Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 12,15 Prozent im Minus (Stand: 21. April 2020). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2 Mrd. US-Dollar. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de