Stephan Winkelmeier wird neuer Vizepräsident des DSGV

Winkelmeier tritt in diesem Amt als Vertreter der Girozentralen im DSGV-Präsidialausschuss die Nachfolge von Herbert Hans Grüntker, Vorsitzender des Vorstandes der Landesbank Hessen-Thüringen, an, der zu diesem Datum in den Ruhestand tritt.

Winkelmeier, der Grüntker auch als Vorsitzender der Girozentralleiter-Konferenz ablöst, steht seit Juli 2019 an der Spitze der Bayerischen Landesbank, in der er zuvor schon unter anderem als Finanzvorstand tätig war. Dem DSGV-Präsidialausschuss gehören neben dem DSGV-Präsidenten Helmut Schleweis noch die weiteren Vizepräsidenten Thomas Mang, Präsident des Sparkassenverbandes Niedersachsen, Walter Strohmaier, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Niederbayern-Mitte und Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Landkreistages, an. Bildquelle: BayernLB powered by