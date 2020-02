Steuereinnahmen steigen im Januar - "Konjunkturrisiko Coronavirus"

Berlin (Reuters) - Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im Januar ungeachtet der zuletzt schwachen Konjunktur deutlich gestiegen.

Sie wuchsen um 7,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf knapp 53 Milliarden Euro, wie das Bundesfinanzministerium in seinem am Freitag veröffentlichten Monatsbericht schreibt. "Besonders die Körperschaftsteuer sowie auch die veranlagte Einkommensteuer zeigten hohe Zuwächse", heißt es darin. Auch die Einnahmen aus der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge zogen deutlich an. "Zudem verbesserte sich das Aufkommen aus der Lohnsteuer", so das Ministerium. Die Umsatzsteuern hingegen hätten nur moderat zugelegt.

Die deutsche Wirtschaft ist im abgelaufenen vierten Quartal 2019 stagniert, da das Exportgeschäft unter schwacher Weltkonjunktur und Handelskonflikten litt. "Mögliche wirtschaftliche Auswirkungen des Coronavirus stellen auch ein Risiko für die außenwirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Monaten dar", warnt das Bundesfinanzministerium.