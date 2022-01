Steuerzahlerbund fordert längere Frist für Steuerberater

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund der Steuerzahler (BdSt) fordert wegen der Corona-Krise längere Fristen für Steuerberater. Eigentlich müssen diese die Steuererklärungen ihrer Mandanten für 2020 bis spätestens Ende Mai eingereicht haben. Wegen des hohen Arbeitsaufkommens in der Pandemie sei das derzeit aber schwierig, erklärte der Verband. Der Steuerzahler-Bund fordert deshalb Aufschub bis Ende August.

"Der Bedarf liegt für den BdSt auf der Hand: Die Steuerberater beantragen Wirtschaftshilfen, kümmern sich um das Kurzarbeitergeld und stehen ihren Mandanten erst recht in Corona-Zeiten mit Rat und Tat zur Seite - in dieser aktuellen Krise geraten die Experten in ihren Kanzleien somit zunehmend ans Limit", erklärte der Verband.

Präsident Reiner Holznagel appellierte an den Finanzausschuss des Bundestags, die Frist erneut zu verlängern. Das Thema steht für diesen Mittwoch auf der Tagesordnung, auch die Unionsfraktion setzt sich für eine Verlängerung ein./tam/DP/zb