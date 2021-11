Steuerzahlerbund stellt Schwarzbuch der Verschwendung vor

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund der Steuerzahler präsentiert am Dienstag (11.00 Uhr) seine aktuelle Liste gravierender öffentlicher Steuerverschwendung - das Schwarzbuch 2021/22. Im neuen Sonderkapitel "Digitale Staats-Modernisierung" will der Bundesverband in diesem Jahr vor allem die Bedeutung der Digitalisierung aus Sicht der Steuerzahler aufzeigen. Dabei liege der Fokus auf der Verwaltung sowie dem öffentlichen Gesundheits- und Bildungswesen. Darüber hinaus werden die klassischen "Millionengräber" präsentiert - häufig große Bauprojekte, bei denen die Planungs- oder Sanierungskosten über Jahre komplett aus dem Ruder laufen./sik/DP/jha