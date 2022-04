Steve Madden meldet Dividende

Das amerikanische Modeunternehmen Steve Madden Ltd. (ISIN: US5562691080, NASDAQ: SHOO) wird am 24. Juni 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,21 US-Dollar auszahlen. Record date ist der 13. Juni 2022. Auf das Jahr gerechnet werden somit 0,84 US-Dollar an die Investoren ausgeschüttet.

Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 42,88 US-Dollar (Stand: 27. April 2022) bei 1,96 Prozent. Im Februar 2022 wurde die Dividende um 40 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 betrug der Unternehmensumsatz 559,73 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 361,03 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am 27. April berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 74,5 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 21,2 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Steve Madden entwirft und vermarktet Schuhe und Accessoires für Frauen, Männer und Kinder. Neben der Vermarktung von Produkten unter eigenen Marken ist Steve Madden auch Lizenznehmer verschiedener weiterer Marken. Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 7,73 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3,38 Mrd. US-Dollar (Stand: 27. April 2022). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de