STICHWORT: Parteitage, Wahlkampfauftakte, TV-Runden: Der Fahrplan bis zur Wahl

BERLIN (dpa-AFX) - Im Herbst wählen die Deutschen einen neuen Bundestag - am Freitag sind es noch exakt 100 Tage bis dahin. Die wichtigsten derzeit absehbaren Ereignisse auf dem Weg bis zum 26. September.

19./20. Juni: Die Linke will auf einem Parteitag in Berlin ihr Wahlprogramm beschließen.

20./21. Juni: Die Unionsparteien wollen ihr gemeinsames Wahlprogramm bei einem Treffen der Parteispitzen in Berlin verabschieden.

21. Juni: Bis zum Abend 18.00 Uhr können Parteien beim Bundeswahlleiter ihre Teilnahme an der Bundestagswahl anzeigen.

25. Juni: Letzte Sitzungen von Bundestag und Bundesrat vor der parlamentarischen Sommerpause.

9. Juli: Bis zu diesem Tag muss der Bundeswahlausschuss über die Zulassung der Parteien für die Wahl entschieden haben.

14./15. Juli: CSU-Landesgruppenklausur in Seeon mit den Parteichefs Armin Laschet und Markus Söder.

Mitte August: Der Bundestagswahlkampf tritt nun allmählich in die heiße Phase ein.

21. August: CDU und CSU starten mit einer gemeinsamen Großveranstaltung am 21. August im Europapark Rust in Baden-Württemberg in die heiße Wahlkampfphase.

29. August: Rund einen Monat vor der Wahl lässt der Sender RTL in einem "Wahl-Triell" die Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU/CSU) und Olaf Scholz (SPD) streiten.

10./11. September: CSU-Parteitag in Nürnberg

12. September: Bei ARD und ZDF stellen sich Laschet, Baerbock und Scholz einer Kanzlerkandidaten-Diskussion.

23. September: Die drei Kanzlerkandidaten treten zur zweiten Fernseh-Diskussionsrunde von ARD und ZDF an.

26. September: Bundestagswahl/sfx/and/DP/mis