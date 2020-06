STICHWORT: US-Truppenstärke in Deutschland

WASHINGTON (dpa-AFX) - In Deutschland sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Washington 34 674 Soldaten des US-Militärs stationiert. Hinzu kommen Reservisten und Angehörige der Nationalgarde (464) sowie US-Zivilisten im Dienst der Streitkräfte (11 693). Die Gesamtzahl beläuft sich damit laut Pentagon auf 46 831 (Stand: 31. März 2020). US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Präsenz der US-Soldaten in Deutschland auf 25 000 reduzieren zu wollen./lkl/DP/mis