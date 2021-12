Stifel belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Buy' - Ziel 308 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Stifel hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien nach einem Medienbericht über voranschreitende Börsengang-Pläne der Sportwagentochter Porsche auf "Buy" mit einem Kursziel von 308 Euro belassen. Mit einem Verkauf von VW-Anteilen zugunsten eines Einstiegs bei der Porsche AG würden die Familien Piech und Porsche gleich zwei Sachverhalte adressieren, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf die niedrige Bewertung der VW-Aktien und die verlorene Kontrolle am Sportwagenbauer. Die größer gewordene Differenz zwischen dem Kurs der Vorzugs- und den Stammaktien von VW könnte solch einen Deal noch attraktiver machen, ergänzte der Experte./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / 15:30 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2021 / 01:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.