Stifel belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Buy' - Ziel 308 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat Volkswagen (VW) nach Eckdaten zum Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 308 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Autobauers liege deutlich über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. VW habe allerdings einen Buchgewinn von dreieinhalb Milliarden Euro aus Absicherungsgeschäften erzielt und bereits vorher mitgeteilt, dass dieser zu den Resultaten beitragen werde. Die Analystenschätzungen dürften das in diesem Ausmaß nicht auf dem Zettel gehabt haben, so dass der eigentliche Gewinn nur geringfügig besser als erwartet ausfalle. Dazu enttäusche der freie Barmittelzufluss (FCF). Insgesamt wertet Schwarz die Unternehmensaussagen moderat positiv./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2022 / 05:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2022 / 05:22 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.