Stifel hebt Ziel für Mercedes-Benz auf 99 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 98 auf 99 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es sei klar, dass die Stuttgarter ein hervorragender Autobauer seien, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen. Ob sie ihren Weg zum weniger zyklischen Luxusgüterkonzern weiter gehen, werde sich zeigen, so der Experte. Der Kapitalmarkttag Mitte Mai könne weitere Hinweise geben./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2022 / 12:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2022 / 01:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.