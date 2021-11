Stiftung Patientenschutz fordert tägliche Tests in Pflegeheimen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat die Pläne der möglichen Ampelkoalition für den Schutz von Pflegebedürftigen als unzureichend kritisiert und tägliche Tests für das Personal in Pflege-Einrichtungen gefordert. "Es gilt, das Personal vor jedem Dienstbeginn sowohl in der stationären als auch der ambulanten Pflege zu überprüfen", sagte Brysch am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Tägliche Tests stoppen das Virus, bevor es die Hilfsbedürftigen erreicht."

SPD, Grüne und FDP peilen für Beschäftigte in der Altenpflege und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung dagegen eine Pflicht zu Tests nur zwei Mal wöchentlich an - auch wenn sie geimpft sind. In Frage kommen sollen dafür PCR-Pooltests, bei denen die Abstrichproben gesammelt und gemeinsam ausgewertet werden. Eine Impfpflicht für Pflegekräfte ist nicht vorgesehen.

Brysch sagte: "Die Impfpflicht ist kein Ersatz für die tägliche Testpflicht." Das Testen biete einen effektiven Schutz für die 900 000 Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner und die rund eine Million professionell betreuten Menschen zu Hause./bw/DP/jha