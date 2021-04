Stiko-Chef Mertens - Können mit Impfungen gegen dritte Corona-Welle wenig ausrichten

Düsseldorf (Reuters) - Der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hält die Wirkung von Impfungen im Kampf gegen eine dritte Coronawelle für begrenzt.

"Denn wir können epidemiologisch in dieser dritten Welle mit Impfung nichts mehr ausrichten", sagte der Experte am Freitag Reuters TV. "Wenn wir das hätten tun wollen, hätten wir viel früher viel mehr Impfstoff haben müssen, was eben nicht der Fall war." Die Effekte eines Lockdown seien aus epidemiologischer und virologischer Sicht viel höher einzustufen als die Effekte, die durch Impfungen jetzt noch erreicht werden könnten.

Mertens verteidigte zudem die Entscheidung seiner Kommission, jüngeren Impflingen, die zunächst eine AstraZeneca-Dosis erhalten hätten, als Zweitimpfung einen anderen Impfstoff zu empfehlen. Er sei sicher, dass es nicht gefährlich sei. Am Ende könne sich herausstellen, dass dies sogar effektiver sei.