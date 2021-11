Stiko empfiehlt Corona-Auffrischimpfung für alle ab 18 Jahren

Frankfurt (Reuters) - Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt ab sofort allen Personen ab 18 Jahren eine Covid-19-Auffrischimpfung.

Diese solle in der Regel im Abstand von sechs Monaten zur letzten Impfdosis der Grundimmunisierung erfolgen, teilte die beim Robert-Koch-Institut angesiedelte Stiko am Donnerstag mit. Eine Verkürzung auf fünf Monate könne im Einzelfall oder bei ausreichenden Kapazitäten in Betracht gezogen werden. Bislang hatte die Stiko lediglich Auffrischimpfungen für Menschen über 70 Jahren und besonders gefährdete Personen empfohlen.

Die Auffrischimpfung soll mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen, damit kommen die Vakzine von BioNTech/Pfizer sowie von Moderna in Frage. Bevorzugt sollte eine dritte Dosis zunächst Personen mit Immundefizienz, über 70-Jährigen, Bewohnern in Altenpflegeheimen sowie Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen angeboten werden. Auch bisher noch nicht Geimpfte sollten vordringlich geimpft werden. Diese sollten das Impfangebot dringend wahrnehmen, mahnte die Stiko. "Bereits jetzt führen die schweren Covid-19-Erkrankungen zu einer besorgniserregenden hohen Belastung der intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten."

Die Stiko führte das - neben einer noch zu geringen Impfquote - auf die höhere Übertragungsrate der Delta-Variante sowie dem mit der Zeit nachlassende Impfschutz vor schwerer Erkrankung besonders bei älteren oder vorerkrankten Menschen zurück. Das Virus könne zudem nicht nur durch Ungeimpfte sondern auch durch vollständig Geimpfte übertragen werden. Die Auffrischimpfung könne aber zu einem längerfristigen robusten Impfschutz führen.

Studien hatten gezeigt, dass der Schutz vor einer Infektion durch die Covid-Impfstoffe innerhalb von sechs Monaten deutlich nachlässt. BioNTech und Pfizer hatten im Oktober Daten vorgelegt, wonach die Auffrischimpfung den hohen Impfschutz gegen Covid-19, der nach der zweiten Dosis erreicht wurde, wiederherstellen konnte. Moderna verwies darauf, dass eine Booster-Dosis seines Vakzins eine robuste Antikörperreaktion gegen die Delta-Variante hervorruft. Nach Angaben von Gesundheitsminister Jens Spahn hat Deutschland genug Impfdosen für Auffrischimpfungen, allerdings werden viele Arztpraxen dem Ansturm auf Booster nicht mehr Herr.