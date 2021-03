Stimmung britischer Verbraucher steigt - Bester Wert seit einem Jahr

London (Reuters) - Die Stimmung der britischen Verbraucher ist angesichts der Impffortschritte im Land so gut wie seit einem Jahr nicht mehr.

Das per Umfrage ermittelte Barometer kletterte im März um sieben Zähler auf minus 16 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen GfK am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen schwächeren Anstieg auf minus 20 erwartet. "Wenn sich diese verbesserte Stimmung in höheren Ausgaben niederschlägt, könnte dies dazu beitragen, einen Teil des erlittenen wirtschaftlichen Schadens Großbritanniens rückgängig zu machen", sagte GFK-Experte Joe Staton. So gaben deutlich mehr Verbraucher an, künftig größere Anschaffungen zu tätigen.

Die britische Wirtschaft ist im Corona-Jahr 2020 um rund zehn Prozent eingebrochen - etwa doppelt so stark wie die deutsche. Die Industriestaaten-Organisation OECD rechnet in diesem Jahr mit einem Wachstum von 5,1 Prozent, dem 2022 ein Plus von 4,7 Prozent folgen soll. Hoffung macht vor allem das schnelle Voranschreiten der Impfkampagne im Vereinigten Königreich. Premierminister Boris Johnson hofft, im Juni die Corona-Beschränkungen aufheben zu können.