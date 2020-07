Stimmung in Frankreichs Wirtschaft hellt sich weiter auf

Paris (Reuters) - Die Stimmung in der Wirtschaft Frankreichs hellt sich nach dem Corona-Schock weiter auf.

Das Barometer für das Geschäftsklima kletterte im Juli um sieben Punkte auf 85 Zähler, wie das nationale Statistikamt Insee am Donnerstag zu seiner Umfrage unter Führungskräften mitteilte. Sowohl in der Industrie als auch bei den Dienstleistern ging es nach oben.

Das Statistikamt in Paris hatte jüngst prognostiziert, dass die Wirtschaft nach einem Einbruch im zweiten Vierteljahr von voraussichtlich 17 Prozent dann im laufenden Sommer-Quartal mit Rekordtempo um 19 Prozent wachsen werde. Im Gesamtjahr 2020 werde die Wirtschaft trotz der Belebung aber um rund neun Prozent schrumpfen. Die EU-Kommission hat sogar eine noch schärfere Rezession von minus 10,6 Prozent vorausgesagt.

Die Regierung hatte angesichts der Corona-Pandemie insgesamt 460 Milliarden Euro in die Hand genommen - unter anderem zur Stützung der von der Krise gebeutelten Firmen. Im Zuge des auf dem EU-Gipfel beschlossenen Corona-Hilfspakets werden Frankreich laut Finanzminister Bruno Le Maire 40 Milliarden Euro aus Brüssel zufließen. Die Wiederaufbaupläne für die Zeit nach der akuten Krise will die Regierung in Paris am 24. August vorstellen.