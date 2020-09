Stimmungshoch zur Wochenmitte

Fast schon im Wechsel sind die Stimmungen an der Börse täglich zu beobachten. Auf den Minustag folgte nun wieder ein Plustag. Nicht nur die 13.000 wurde zurückerobert, sondern im DAX insbesondere auch das bisherige Wochenhoch überschritten. Sind die zwischenzeitlichen Verluste damit wieder "geheilt"?

Starke DAX-Wochenmitte

Bereits die XETRA-Eröffnung schloss sehr zügig zum Vortagesschluss auf uns etablierte sich direkt auf der Oberseite. Mit Überschreitung der 13.000er-Marke gab es einen weiteren Kaufschub, der zunächst bis zur 13.090 und wenig später auch zu den Hochs aus Anfang September bei 13.130 Punkten reichte. Damit war charttechnisch ein weiteres Kaufsignal erfolgt, was am frühen Nachmittag dann für eine Trendfortsetzung sorgte.

Mit positivem Handelsauftakt an der Wall Street und insbesondere am Nasdaq, wo die Schwergewichte Apple und Tesla jeweils rund 5 Prozent zulegen konnten, bekam der DAX weitere Impulse auf der Oberseite.

13.257 Punkte standen im Hoch auf der Kurstafel und damit ein Niveau, was wir zuletzt am 3. September gesehen hatten. Nur knapp darunter schloss der Handel im XETRA-System mit folgenden Tagesdaten:

Eröffnung 12.990,52PKT Tageshoch 13.257,54PKT Tagestief 12.973,46PKT Vortageskurs 12.968,33PKT

Das Momentum ist hier noch einmal im Intraday-Chart gut sichtbar:

Welche Werte standen besonders im Fokus der Anleger?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Technologie war heute wieder gefragt. Daher führte die DAX-Liste heute Infineon an und auch SAP, der Verlierer des Vortages, konnte deutlich zulegen. Hier half zudem eine Meldung, dass der die Free-Cash-Flow-Erwartungen für 2020 nun von 3,5 Milliarden Euro auf rund vier Milliarden Euro angehoben wurden. Anleger griffen daher beherzt zu.

Auf der negativen Seite gab es nur einen Wert, die MTU Aero Engines. Sie leidet weiterhin unter der Meldung der Lufthansa, hier Sparmaßnahmen einleiten zu müssen. Als Zulieferer könnte das Unternehmen direkt in Mitleidenschaft gezogen werden.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie in folgender Tabelle:

Wie stellt sich das mittelfristige DAX-Chartbild dar?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Mit dem heutgein Kursgewinn hat sich der Index erneut über seiner Trendlinie etablieren und diese weiter fortschreiben können. Per Saldo ist der Kalendermonat September nun auch wieder in der Pluszone, was Anleger vor dem EZB-Tag positiv stimmt:

In Anbetracht einer aktuell festen Wall Street dürften hier diese Kursgewinne auch für den morgigen Handelstag in der Eröffnung relevant bleiben.

Gerne stimmen wir Sie auf den EZB-Tag am Morgen direkt über den youtube-Kanal der LS-Exchange ein.

Einen angenehmen Feierabend nach diesen schwankungsfreudigen Handelstagen wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

