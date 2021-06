Sto lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der Baustoffhersteller Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136) wird an diesem Mittwoch seine virtuelle Hauptversammlung durchführen. Sto will den Aktionären erneut eine Basisdividende von 0,31 Euro je Vorzugsaktie und von 0,25 Euro je Stammaktie ausschütten. Hinzu kommt ein Bonus von 4,69 Euro (Vorjahr: 3,78 Euro) Euro je Aktie für die Stamm- und Vorzugsaktionäre.

Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 184,70 Euro je Vorzugsaktie entspricht dies einer derzeitigen Dividendenrendite von 2,71 Prozent (inklusive Bonusdividende).

Der Konzernumsatz erhöhte sich in den ersten drei Monaten 2021 gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode um 7,1 Prozent auf 303,7 Mio. Euro, wie am 12. Mai berichtet wurde. Bereinigt ergab sich im ersten Quartal 2021 ein konzernweiter Umsatzanstieg aus eigener Kraft um 6,8 Prozent. Sto erwartet für das Gesamtjahr 2021 ein Umsatzplus von 4,5 Prozent auf rund 1,5 Mrd. Euro und ein EBIT von 98 Mio. Euro bis 113 Mio. Euro (2020: 120,8 Mio. Euro).

Das Unternehmen mit Firmensitz in Stühlingen ist ein Hersteller von Produkten und Systemen zur Beschichtung von Gebäuden. Es werden weltweit 5.705 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de