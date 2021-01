STO - Platz 2021 endlich der Knoten?

STO SE & Co. KGaA - WKN: 727413 - ISIN: DE0007274136 - Kurs: 134,000 € (XETRA)

Im November 2020 erschienen zwei Analysen von meiner Seite für den Nebenwert Sto. Die erste Idee war prozyklisch gewählt und es ging vorrangig um das Big Picture. Die zweite Idee nach einem Rücklauf auf das Ausbruchsniveau war antizyklischer Natur und ging ebenfalls sehr gut auf. Das Tradingziel bei 132,60 EUR wurde im gestrigen Handel erreicht.

Der Langfristchart zeigt nun eindrucksvoll, dass auf diesem Niveau die weiteren Weichen für den Verlauf 2021 gestellt werden dürften. Denn schafft es die Aktie sich über 132,60 EUR zu etablieren, wäre die im Vorjahr begonnene Trendwende im Chart untermauert und das Allzeithoch bei 164,95 EUR könnte als Ziel angelaufen werden. Im vierten Quartal 2020 hatte die Sto-Aktie bereits das Hoch bei 116,20 EUR hinter sich gelassen und somit eine V-Umkehr im Chart aktiviert.

Sto-Aktie (Monatschart)

Schaut man sich das Kursgeschehen unter der Lupe im Tageschart an, so könnte ein möglicher Verlauf wie folgt aussehen: Die Aktie setzt die Ausbruchsbewegung in Richtung 140 EUR fort, bestätigt den Ausbruch in der Folge mit einem Pullback auf die Marke von 132,60 EUR und erreicht anschließend Kurse um 150 EUR. Absicherungen bieten sich unter der Marke von 120,80 EUR oder etwas enger unter dem Tief bei 122,20 EUR an. Konsolidiert die Aktie dagegen direkt und um das Ausbruchslevel bei 132,60 EUR, wären aufgrund neuer und näherliegender Bezugspunkte auch engere Stopps möglich.

Nebenwertefans sollten den Titel für 2021 in jedem Fall auf dem Schirm haben und auch Dividendenfans kommen bei der Aktie auf ihre Kosten.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,41 1,46 1,49 Ergebnis je Aktie in EUR 10,63 9,36 9,80 KGV 13 14 14 Dividende je Aktie in EUR 4,50 4,75 5,00 Dividendenrendite 3,36 % 3,54 % 3,73 % *e = erwartet

Sto-Aktie

