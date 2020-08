Stock Yards Bancorp gibt Dividende bekannt

Die amerikanische Stock Yards Bancorp Inc. (ISIN: US8610251048, NASDAQ: SYBT) wird ihren Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,27 US-Dollar zahlen. Die Auszahlung erfolgt am 1. Oktober 2020 (Record date: 21. September 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,08 US-Dollar an die Investoren ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 42,71 US-Dollar (Stand: 19. August 2020) 2,53 Prozent. Stock Yards Bancorp mit Firmensitz in Louisville, Kentucky, ist die Muttergesellschaft der Stock Yards Bank & Trust Company. Das Unternehmen unterhält Bankfilialen in Louisville, Indianapolis und Cincinnati. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte Stock Yards Bancorp einen Nettogewinn von 13,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 16,5 Mio. US-Dollar), wie am 22. Juli berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 3,68 Prozent im Plus und die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei 968,7 Mio. US-Dollar (Stand: 19. August 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de