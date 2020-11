Stock Yards Bancorp gibt konstante Dividende bekannt

Die amerikanische Stock Yards Bancorp Inc. (ISIN: US8610251048, NASDAQ: SYBT) wird ihren Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,27 US-Dollar zahlen. Die Auszahlung erfolgt am 31. Dezember 2020 (Record date: 21. Dezember 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,08 US-Dollar an die Investoren ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 41,46 US-Dollar (Stand: 18. November 2020) 2,60 Prozent. Stock Yards Bancorp mit Firmensitz in Louisville, Kentucky, ist die Muttergesellschaft der Stock Yards Bank & Trust Company. Das Unternehmen unterhält Bankfilialen in Louisville, Indianapolis und Cincinnati. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte Stock Yards Bancorp einen Nettogewinn von 14,5 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 17,2 Mio. US-Dollar), wie am 28. Oktober 2020 berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 0,97 Prozent im Plus und die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei 940,80 Mio. US-Dollar (Stand: 18. November 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de