Stoltenberg nach Treffen mit Biden - China teilt nicht "unsere Werte"

Washington (Reuters) - Die USA und die Nato stimmen nach Aussage des Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg ihre Haltung gegenüber China und Russland vor dem Gipfeltreffen des Nordatlantik-Bündnisses ab. Die chinesische Regierung teile "unsere Werte" nicht, sagte Stoltenberg nach einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus. Die Nato unterstütze auch den Ansatz der Vereinigten Staaten gegenüber Russland und begrüße den Dialog zwischen Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Während seiner ersten Auslandsreise als US-Präsident nimmt Biden am Gipfel der führenden sieben Industriestaaten (G7) vom 11. bis zum 13. Juni im britischen Cornwall teil. Das Nato-Treffen ist für den 14. Juni in Brüssel angesetzt. Am 16. Juni ist das erste Treffen zwischen Biden und Putin in Genf geplant. Es sei noch unklar, ob es nach dem Treffen eine gemeinsame Pressekonferenz geben werde, erklärte US-Sicherheitsberater Jake Sullivan.

Biden hatte vor seiner Amtsübernahme die Wiederbelebung der transatlantischen Bündnisse versprochen. Unter seinem Vorgänger Donald Trump waren die Beziehungen an einen Tiefpunkt geraten.