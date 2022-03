STOP and REPEAT - Russland, Öl, Chevron, Zoom, HP, Target im Fokus

Replaced by the video

Wir sehen ein ähnliches Bild wie am Vortag: schwache Futures, allerdings über den Tagestiefs. Der Ölpreis zieht an, angefacht durch die Turbulenzen in der Russland-Krise und der wachsenden Sorge einer verstärkten militärischen Offensive in der Ukraine. Goldman Sachs mahnt, dass die amerikanische Geldpolitik trotzdem vom Kurs der bremsenden Geldpolitik nicht abweichen wird. Marktteilnehmer sollten die Gefahr hier nicht unterschätzen. Ansonsten sind die meisten Quartalszahlen an der Wall Street erfreulich.

0:00 - Intro

0:25 - Russland-Ukraine-Krise

3:50 - Reaktion an der Wall Street

8:18 - Chevron Corporation

9:01 - Ergebnisse: Corporate America

11:30 - Ergebnisse: Tech-Sektor

14:40 - Workday, Lucid, Hewlett-Packard, Dell

