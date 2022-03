Store Capital: Die Dividende ändert sich nicht, der Preis schon!

Der Buffett-REIT Store Capital hat nun verkündet, ein weiteres Mal 0,385 US-Dollar Dividende für ein Vierteljahr an die Investoren auszahlen zu wollen. Ex-Dividenden-Datum ist der letzte Handelstag im März. Das wiederum bedeutet, dass kurzentschlossene Investoren sich bis dahin die Aktien sichern müssten, wenn sie noch die Ausschüttung mitnehmen wollen.

Allerdings können wir sagen: An der Dividende hat sich zunächst nichts geändert. Store Capital zahlt damit zum dritten Mal 0,385 US-Dollar Dividende an die Investoren aus. Trotzdem gibt es eine Veränderung, die man durchaus auf dem Schirm haben sollte: Der Preis, den man heute bezahlt, ist nämlich ein ganz anderer. Auch das führt dazu, dass man unterm Strich mehr für sein Geld bekommen kann.

Store Capital: Veränderung beim Preis, nicht bei der Dividende

Wie wir mit Blick auf den Aktienkurs von Store Capital erkennen können, hat es so einiges an Volatilität gegeben. Alleine von der letzten Quartalsdividende bis zu dieser sank das Kursniveau von knapp über 30 Euro auf 26,51 Euro. Das heißt, dass wir jetzt einen möglichen Discount von ca. 12 % erhalten, was nicht wenig ist. Aber es geht noch mehr.

Store Capital notierte noch im Februar des Jahres 2020 auf einem Aktienkurs von über 35,80 Euro. Das heißt, dass der mögliche Discount seitdem bei rund einem Viertel liegt. Das ist ohne Zweifel nicht unerheblich und hat zu einer vollkommen neuen Bewertungslage geführt.

Bei einer Dividende von 0,385 US-Dollar zahlt der Buffett-REIT an seine Investoren im Moment nämlich 5,28 % Dividendenrendite aus. Das ist ohne Zweifel ein bedeutend höherer Wert als die zuvor erreichbaren 4,x % oder teilweise auch lediglich knapp 4 %, die wir in der Spitze hatten.

Zumal sich die Dividende von Store Capital zuletzt doch verändert hat. Nicht in jedem Quartal. Aber zum Herbst des letzten Jahres erhöhte das Management die ausgeschüttete Summe je Aktie von 0,36 US-Dollar auf das Niveau von 0,385 US-Dollar. Mit einem moderaten Wachstum ist diese initiale Ausschüttung definitiv attraktiv.

Auch ansonsten preiswerter bewertet!

Store Capital ist jedoch nicht nur im Hinblick auf die Dividende und die Dividendenrendite günstiger bewertet. Nein, auch andere fundamentale Kennzahlen legen diesen Rückschluss nahe. Das Management rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2022 mit Funds from Operations je Aktie von mindestens 2,18 US-Dollar. Bei einem US-Dollar-Aktienkurs von 29,07 US-Dollar läge das Kurs-FFO-Verhältnis damit bei ca. 13,3, was eine solide Gesamtrendite bedeuten könnte. Zumal das Ausschüttungsverhältnis mit 70,6 % gemessen an diesem Wert sehr nachhaltig wäre.

Aber Store Capital glänzt außerdem mit soliden Zuwächsen im Laufe der Zeit. Veränderungen gibt es daher doch an vielen Stellen, nur nicht jetzt in diesem Quartal bei der Dividende. Dafür jedoch beim Aktienkurs, der inzwischen deutlich preiswerter geworden ist.

