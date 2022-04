Store Capital & W. P. Carey: Lohnt der Kauf nach dem Ex-Dividenden-Datum?!

Store Capital und W. P. Carey haben gerade erst ihr Ex-Dividenden-Datum hinter sich. Zum Ende des ersten Quartals und dem Ende des Monats März haben die Aktien quasi ihre Ausschüttungen zahlbar gemacht. Entsprechend erkennen wir jetzt den Wertabschlag im Aktienkurs. Zumindest, wenn es ihn gibt.

Aber sollte man die beiden REITs Store Capital und W. P. Carey jetzt nach dem Ex-Dividenden-Datum kaufen? Eine spannende Frage, die wir heute mit Blick auf die Bewertung klären wollen.

Store Capital: Nach Ex-Dividenden-Datum ein Kauf?

Die Aktie von Store Capital hat in den vergangenen fünf Tagen jedenfalls moderat an Wert eingebüßt. Das Ex-Dividenden-Datum ist dabei im Rahmen einer Intraday-Performance eigentlich untergegangen. Vermutlich auch, weil die 0,385 US-Dollar für das Vierteljahr nicht so wesentlich sind.

Aber blicken wir auf die Bewertung von Store Capital. Der Real Estate Investment Trust kommt derzeit auf einen Aktienkurs von 29,57 US-Dollar. Das heißt, dass bei einer Quartalsdividende in Höhe von 0,385 US-Dollar die Dividendenrendite bei 5,2 % läge. Damit hat sich an der fundamentalen Bewertung nichts sonderlich verändert.

Der Buffett-REIT weist außerdem ein Kurs-FFO-Verhältnis von schlechtestenfalls 13,5 für das laufende Geschäftsjahr 2022 aus. Für das moderate Wachstum ist auch das nicht zu teuer. Insofern können wir eigentlich sagen: An der Bewertung von Store Capital hat sich seit dem Ex-Dividenden-Datum nur marginal etwas verändert. Insbesondere die moderate Wachstumsperspektive ist das Merkmal, was diese Investition interessant werden lässt.

W. P. Carey: Was macht der REIT?

Der zweite US-REIT W. P. Carey hat in den vergangenen fünf Tagen sogar 2 % an Wert eingebüßt. Ist jedoch wieder zum Ende der Woche gestiegen. Ob einige Investoren den kleinen Dip genutzt haben? Ja, möglich wäre das durchaus.

W. P. Carey ist einer der bekannteren REITs für starke Dividenden. Mit seinen vierteljährlichen Erhöhungen fast seit dem Börsengang und einer derzeitigen Quartalsdividende von 1,057 US-Dollar liegt die Dividendenrendite jedenfalls bei 5,14 %. Eigentlich hat sich auch hier kaum etwas an der Bewertung verändert. Wobei wir positiv ausgedrückt sagen können, dass die Aktie zuletzt eher marginal an Wert gewonnen hat.

Dabei glänzt W. P. Carey zugegebenermaßen eher mit einem sehr moderaten Wachstum. Allerdings könnte jetzt eine Zeit bevorstehen, in der sich der eingebaute Inflationsschutz bei gut der Hälfte der Mietverträge im Portfolio bemerkbar macht. Wenn es ein moderates Wachstum geben würde, so könnte ein Kurs-FFO-Verhältnis von knapp unter 16 ebenfalls eher moderat bewertet sein.

Im Endeffekt erkennen wir, dass sowohl W. P. Carey als auch Store Capital nach dem Ex-Dividenden-Datum ähnlich bewertet sind. Und dass sie beide ihre individuellen Chancen neben 5 % Dividendenrendite haben.

Der Artikel Store Capital & W. P. Carey: Lohnt der Kauf nach dem Ex-Dividenden-Datum?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Store Capital und W. P. Carey. The Motley Fool empfiehlt STORE Capital.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images