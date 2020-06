STOXX 600 Banks: Vorsicht in diesem Bereich!

Der europäische Bankenindex STOXX 600 Banks hat sich in den letzten Tagen hervorragend zur Oberseite entwickelt und konnte die Kurslücke aus Anfang März schließen. Zugleich ist das Barometer jedoch in einen markanten Widerstandsbereich vorgedrungen und dürfte an dieser Stelle zunächst einmal abprallen.

Anleger, die entsprechende Long-Positionen auf den europäischen Bankensektor abgeschlossen haben, sollten ihre Geschäfte nun enger absichern. Ein Abpraller am Widerstandsbereich von grob 109,02 Euro und dem dort verlaufenden 200-Tage-Durchschnitt gilt als sehr wahrscheinlich und könnte Abgaben zurück auf 100 Euro hervorbringen. Sogar ein Rücklauf zurück auf das Ausbruchsniveau der vorherigen Seitwärtsspanne um 95 Euro wäre vorstellbar.

Dieses Niveau würde sich unter der Annahme weiterer Kursgewinne im Übrigen hervorragend für einen strategischen Long-Einstieg anbieten. Technisch könnte der europäische Bankensektor sogar in den Bereich zwischen 115 und 120 Euro weiter zulegen. Zuvor allerdings muss eine Konsolidierung abgespielt werden, damit die aktuell laufende Rallye nicht zu sehr überhitzt.

Vorsicht sollten Anleger jedoch bei einem Bruch des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 92,44 Euro an den Tag legen, dann könnten nämlich noch einmal Verluste auf 85 Punkte folgen. Spätestens ab 80 Euro müssen Bullen das Ruder wieder herumreißen, damit es nicht so einem Test der Märztiefs bei 74,70 Euro kommt.

Stoxx 600 Banks (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 107,20 // 109,02 // 110,70 // 114,50 // 118,80 // 121,50 Unterstützungen: 105,00 // 103,40 // 100,00 // 97,40 // 95,00 // 92,44

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.