STOXX Europe 600 Banks Index: Pullback eingeleitet

Der europäische Banken Index STOXX Europe 600 Banks hat in den letzten Monaten zahlreiche Hürden auch mittelfristiger Natur überwinden können und sich deutlich Luft nach oben verschafft. An der Marke von rund 150 Punkten ist das Barometer aber knapp vorbeigeschrammt, die letzten Tage über präsentiert sich der Index in einer klaren Konsolidierung.

Nach Verlaufstiefs um 75,00 Euro herum im März letzten Jahres kam es im Index zu einem vergleichsweise raschen Trendwechsel und Anstieg in den Bereich von 115,00 Euro bis Ende 2020. Nach einer kurzen, aber volatilen Konsolidierung ging es auch schon wieder weiter rauf, bis Anfang Juni gelang es an die mittelfristige Hürde gelegen um 142,50 Euro zuzulegen und zeitgleich einen mittelfristigen Abwärtstrend zu beenden.

Über diese Hürde konnte sich der STOXX Europe 600 Banks Index Anfang dieses Monats hinwegsetzen und damit ein frisches Kaufsignal generieren. Auf derartige Ausbrüche folgt jedoch sehr häufig ein Pullback, wie er gerade zu sehen ist. Das könnte nun Abschläge zurück auf 142,50 Euro hervorrufen, von wo aus das übergeordnete Kaufsignal weiter umgesetzt werden dürfte.

Zielmarken auf der Oberseite sind nämlich weiter bei 153,54 Euro für das Barometer zu finden, mittelfristig sogar auf einem Niveau von 157,80 Punkten. Tiefer als 135,00 Euro sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies könnte nämlich einen erneuten Test es EMA 200 auslösen. Ein Bruch dessen würde unweigerlich zu größeren Abschlägen sogar in den Bereich von glatt 115,00 Euro sorgen können.

STOXX 600 Banks (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 147,70 // 149,25 // 150,00 // 152,50 // 153,70 // 155,70 Euro Unterstützungen: 145,30 // 144,05 // 142,50 // 140,80 // 139,35 // 136,90 Euro

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.