Strabag steigert die Dividende

Der österreichische Baukonzern Strabag SE (ISIN: AT000000STR1) will der Hauptversammlung am 18.6.2021 eine Dividende von 1,90 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 vorschlagen, wie am Freitag berichtet wurde- Beim derzeitigen Aktienkurs von 31,80 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,97 Prozent. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,90 Euro (2018: 1,30 Euro).

Die Ausschüttungsquote liegt bei 49 Prozent und somit am oberen Ende der in der Dividendenpolitik definierten Bandbreite von 30-50 Prozent des Konzernergebnisses. Dividenden-Zahltag ist der 29. Juni 2021. Ex-Dividenden Tag der 25. Juni 2021.

Strabag erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 eine Leistung von 15,45 Mrd. Euro, ein Rückgang um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der konsolidierte Konzernumsatz betrug 14,75 Mrd. Euro, was einem Minus von 6 Prozent entspricht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 630,65 Mio. Euro um 5 Prozent über jenem des Vorjahres. Die EBIT-Marge betrug 4,3 Prozent nach 3,8 Prozent im Jahr 2019. Das Konzernergebnis stieg um 6 Prozent auf 395,22 Mio. Euro und das Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 3,62 Euro auf 3,85 Euro.

Strabag erwartet, im Geschäftsjahr 2021 eine Leistung geringfügig über Vorjahresniveau zu erzielen. Dabei soll 2021 mit einer EBIT-Marge von unter 4,0 Prozent wieder eine Normalisierung eintreten, wie Strabag prognostiziert. Strabag mit Hauptsitz in Wien ist einer der größten Baukonzerne Europas mit starker Präsenz in Osteuropa.

Redaktion MyDividends.de