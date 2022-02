Strack-Zimmermann unterstreicht Kritik von Heeres-Inspekteur

BERLIN (dpa-AFX) - Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hält Kritik von Heeresinspekteur Alfons Mais wegen einer Vernachlässigung der Bundeswehr grundsätzlich für berechtigt. "Der Zeitpunkt der Aussagen von General Mais mag unglücklich erscheinen", sagte die FDP-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Den Menschen in Deutschland, die einer gut ausgerüsteten Bundeswehr bisher kritisch gegenüber standen, wird angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine allerdings deutlich gemacht, wie wichtig eine gut ausgestattete Bundeswehr ist."

Mais hatte am Vortag geschrieben, in seinem 41. Dienstjahr im Frieden habe er nicht geglaubt, noch einen Krieg erleben zu müssen. "Und die Bundeswehr, das Heer, das ich führen darf, steht mehr oder weniger blank da", so der Generalleutnant im Netzwerk Linkedin. "Die Optionen, die wir der Politik zur Unterstützung des Bündnisses anbieten können, sind extrem limitiert."

Deutschlands oberster Heeressoldat schrieb weiter: "Wir haben es alle kommen sehen und waren nicht in der Lage, mit unseren Argumenten durchzudringen, die Folgerungen aus der Krim-Annexion zu ziehen und umzusetzen. Das fühlt sich nicht gut an! Ich bin angefressen!"/cn/DP/zb