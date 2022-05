Straffung der Geldpolitik: Verringerung der Notenbankbilanz gleich Talfahrt für die Aktienmärkte?

Am Mittwoch rückt erneut die Geldpolitik in den Fokus der Märkte, denn dann wird die US-Notenbank Federal Reserve in einer ihrer Sitzungen über den nächsten Zins-Entscheid bestimmen. Am Markt erwartet wird ein Zins-Schritt um 0,5 Prozent, jedoch gibt es auch Prognosen, dass die Fed in einem aggressiven Schritt den Leitzins um bis zu 1 Prozent erhöhen könnte. Die anhaltende Inflation macht der US-Notenbank zunehmend Sorgen und in den vergangenen Wochen und Monaten sind die einzelnen Mitglieder des Instituts in ihrer Wortwahl immer eindeutiger geworden, dass die Notenbank strikte Maßnahmen ergreifen wird, um die Inflation in die Schranken zu weisen. Prognosen gehen derzeit von einem Leitzins von bis zu 2,5 Prozent bis Jahresende und bis zu 3,75 Prozent bis Ende des Jahres 2023 aus.

Die Notenbanken können die Inflation durch den Leitzins indirekt bekämpfen, da durch höhere Zinsen die Kapitalaufnahme teurer wird und dadurch auch die Nachfrage gedrückt wird. In der Theorie verringert sich dadurch die Teuerung. In der Praxis ist jedoch unklar, ob die Fed die Inflation überhaupt wird aufhalten können, da bei Werten um die 10 Prozent die Realzinsen immer noch deutlich im negativen Bereich wären und die Nachfrage somit kaum gedrückt werden kann. In der Theorie müsste der Leitzins auf ein ähnliches Niveau wie die Inflationsrate angehoben werden, um diese schnell und wirksam abwürgen zu können. Die Inflationsgründe liegen mit den Schäden innerhalb der weltweiten Lieferketten, Materialknappheit und den Folgen des Ukraine-Krieges ohnehin auf der Angebotsseite.

Die Finanzmärkte beunruhigt neben einem steigenden Leitzins zudem auch das ausgerufene Ziel, die Bilanz der Notenbank zu verringern. In der Corona-Pandemie und bereits im Zuge der Finanzkrise 2008 hat die Fed nicht nur die Zinsen auf Null gesenkt, sondern auch durch Anleihekäufe eine Menge Liquidität für den Markt bereitgestellt. Laut Daten von Bloomberg haben die Notenbanken der G7-Staaten im Zuge der Corona-Pandemie ihre Bilanzen um 8 Billionen Dollar erhöht. Ein Großteil davon wurde in den Monaten direkt nach der Pandemie aufgenommen, doch auch in 2021 betrug die Summe noch 2,8 Billionen Dollar.

Nun wird geschätzt, dass die Notenbanken der G7-Länder bis Ende dieses Jahres ihre Bilanzen um insgesamt 410 Milliarden Dollar verringern werden. Während man damit rechnet, dass die Fed bereits diesem Monat damit beginnen wird, schätzt man, dass die europäische Zentralbank spätestens im dritten Quartal mit der Bilanzverringerung beginnen wird. Die US-Notenbank will ihre Bilanz verringern, indem sie ihre Bestände an Staatsanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren fällig werden lässt, anstatt die gekauften Vermögenswerte aktiv zu verkaufen. Die Verantwortlichen der Fed rechnen damit, dass dieser Vorgang weniger Druck auf die Finanzmärkte erzeugen wird als ein aktiver Verkauf der Papiere.

Während steigende Zinsen für die Wirtschaft zusätzlichen Druck bedeuten, da die Kapitalaufnahme teurer wird, bedeutet eine Umkehr der lockeren Geldpolitik für die Finanzmärkte Druck auf die Liquidität. Da eine wichtige Käuferseite wegfällt, gibt es weniger Nachfrage und es fließt weniger Geld in den Markt - eine deutlich höhere Volatilität ist die Folge. Kritiker der lockeren Geldpolitik sagen seit langem, dass das seit der Finanzkrise 2008 geschaffene Umfeld der lockeren Geldpolitik der Hauptgrund für die stark gestiegenen Aktienkurse ist und dass eine Verringerung der Bilanz entsprechend das Gegenteil bewirken wird. Vergleicht man das Balancesheet der US-Notenbank mit dem Kurs des S&P 500 seit der Finanzkrise 2008, erkennt man eine deutliche Korrelation.

Links das Fed-Balancesheet mit der Steigerung seit der Finanzkrise 2008, rechts die S&P500-Kursentwicklung seit 2008

Die Zinswende und auch eine Verringerung der Notenbankbilanz wurde früh kommuniziert und der Selloff an den Märkten seit der Jahreswende zeigt, dass die Marktteilnehmer das neue Umfeld bereits umfassend eingepreist haben. Die geringere Liquidität wird jedoch trotzdem zum Belastungsfaktor, da angesichts der vielen Unsicherheiten derzeit wenig Käufer am Markt bereitstehen und sich die Volatilität dadurch entsprechend erhöhen dürfte.

onvista-Redaktion

Titelfoto: Immersion Imagery / Shutterstock.com