Straßenprotest in Myanmar gegen Militär-Putsch

(Reuters) - In Myanmars zweitgrößter Stadt Mandalay ist es erstmals seit der gewaltsamen Machtübernahme des Militärs zu einem Straßenprotest gegen den Putsch gekommen.

Etwa 20 Menschen versammelten sich vor der Medizinischen Fakultät von Mandalay, wie ein Video auf der Social-Media-Plattform Facebook zeigte. Die Demonstranten forderten die Freilassung der De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi und skandierten "Unsere verhafteten Führer, lasst sie jetzt frei, lasst sie jetzt frei". Auf einem Transparent war zu lesen "Das Volk protestiert gegen den Militärputsch".

Das Militär bei ihrem Putsch am Montag mehrere Regierungsmitglieder just an dem Tag festgesetzt, an dem das neu gewählte Parlament um Suu Kyi zu seiner ersten Sitzung hätte zusammenkommen sollen. Unter früheren Juntas in Myanmar kam es bislang zur blutigen Unterdrückung von Protesten.