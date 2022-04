STRATASYS - 3D-Druck-Aktie vor wichtiger Entscheidung

Nachdem die Aktie im März ein fallendes Dreieck nach oben hin auflösen konnte, keimte Hoffnung auf. Tatsächlich sorgten die Käufer für einen Anstieg bis fast ans Jahreshoch bei 28 USD. Dieses erhöhte Preisniveau wurde dann für Gewinnmitnahmen genutzt, die jedoch nicht an zwischengeschalteten Unterstützungen endeten. Es kam in der vergangenen Woche weiterer Verkaufsdruck auf, der das Papier zurück in den Bereich der Zwischentiefs aus dem Februar und März bei 21,40 - 21,53 USD fallen ließ. An diesem Preisbereich könnte sich jetzt die Marschrichtung für die kommenden Wochen entscheiden.

Antizyklisch kaufenswert?

An den Zwischentiefs aus dem Februar und März bei 21,40 - 21,53 USD könnten sich prinzipiell antizyklische Einstiegschancen für Range-Trader bieten. Im bullischen Szenario dreht die Aktie hier zumindest kurzfristig wieder nach oben und erholt sich bis 23,60 - 24,60 USD, wo verschiedene Widerstandselemente sowie ein offenes Gap liegen.

Erst oberhalb dieses Widerstandsbereichs bei 23,60 - 24,60 USD steigen die Chancen der Bullen wieder, eine Erholung bis 27,60 - 28,00 und 29,85 - 30,60 USD wäre dann denkbar. Oberhalb von 30,60 USD würden größere Kaufsignale mit Zielen bei rund 42 USD entstehen.

Rutscht die Aktie aber nachhaltig unter 21,40 USD zurück, drohen weitere Abgaben. Bei 19,52 sowie 17,82 und 15,80 - 16,37 USD liegen dann die nächsten charttechnischen Auffangmarken.

Fazit: Innerhalb der letzten Wochen ist das kurzfristige Chartbild absolut neutral zu werten. Antizyklische Aktionen könnten an den Zwischentiefs aus dem Februar und März bei 21,40 - 21,53 USD interessant werden, jedoch sollte ein Durchbruch nach unten hin nicht überraschen. Letztlich sollten für weitere Handelssignale Ausbrüche unter bzw. über die genannten Chartmarken abgewartet werden.

