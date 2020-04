Strategie-Chef wird neuer Asien-Vorstand der Deutschen Bank

Frankfurt (Reuters) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing schickt einen seiner engsten Vertrauten nach Asien.

Strategiechef Alex­an­der von zur Müh­len, der als rechte Hand Sewings gilt, übernimmt im August im Vorstand die Leitung des Asien-Geschäfts, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Der 44-Jährige wird Nachfolger von Werner Steinmüller, der in den Ruhestand geht und bis Ende des Jahres noch als Berater an Bord bleibt. Von zur Mühlen bringe als ausgewiesener Stratege und international erfahrener Kapitalmarktexperte alle Voraussetzungen mit, um das Geschäft im Raum Asien-Pazifik weiterzuentwickeln, sagte Aufsichtsratschef Paul Achleitner.

Von zur Mühlen verantwortet damit künftig einen der wichtigsten Wachstumsmärkte der Deutschen Bank. Gut ein Fünftel der konzernweit rund 87.000 Mitarbeiter entfällt auf die Region. 2019 steuerte das Asien-Pazifik-Geschäft 13 Prozent zu den gesamten Konzernerträge von 23,2 Milliarden Euro bei.