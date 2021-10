Strategischer Dreijahresplan der ESI „OneESI 2024 - Focus to Grow“

20% - 22%

Zur Verwirklichung dieses Plans setzt ESI auf seine wichtigsten Hebel:

eine realistische Chance auf einem wachsenden und dynamischen Simulationsmarkt

ein erneuertes Betriebsmodell

„Best-in-Class“-Governance

engagierte Teams

Aufbauend auf diesen Beschleunigern will das Management ein höheres Wachstum über diesen Dreijahreshorizont hinaus erreichen.

Weitere Einzelheiten

Zur Vorstellung des Plans „OneESI 2024 - Focus to grow“ veranstaltet ESI am Dienstag, den 5. Oktober 2021 um 15.30 Uhr (MEZ) eine Investorenkonferenz. Um zur Konferenz zu gelangen, klicken Sie HIER.

Die nächsten Termine

Umsätze im dritten Quartal – 28. Oktober2021

Absatz und Ergebnisse im Geschäftsjahr 2021 - 28. Februar2022

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit dem COVID-19-Virus und den damit verbundenen wirtschaftlichen und marktbezogenen Störungen, anderen nachteiligen Veränderungen oder Schwankungen in der Weltwirtschaft, anderen nachteiligen Schwankungen in unserer Branche, Wechselkursschwankungen, Veränderungen im derzeitigen globalen Handelsregulierungsumfeld Schwankungen in der Kundennachfrage und in den Märkten; Schwankungen in der Nachfrage nach unseren Produkten, einschließlich der Aufträge unserer Großkunden; Cyber-Angriffe; Kostenüberschreitungen; und die negativen Auswirkungen von Preisänderungen oder effektiven Steuersätzen. Das Unternehmen verweist auf sein einheitliches Registrierungsdokument - Kapitel 3, in dem die mit der künftigen Leistung des Unternehmens verbundenen Risiken dargelegt sind.

Über ESI Group

Die ESI Group wurde 1973 gegründet und verfolgt die Vision von einer Welt, in der die Industrie ambitionierte Ergebnisse anstrebt und sich mit wichtigen Themen befasst – Umweltauswirkungen, Sicherheit und Komfort für Verbraucher und Arbeitnehmer sowie anpassungsfähige und nachhaltige Geschäftsmodelle. ESI bietet zuverlässige und kundenspezifische Lösungen, die auf prädiktiver physikalischer Modellierung und virtuellem Prototyping basieren und es Industrieunternehmen ermöglichen, die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen und gleichzeitig ihre Komplexität im Griff zu behalten. ESI ist hauptsächlich in den Bereichen Automobilindustrie und Landtransport, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Marine sowie Energiewirtschaft und Schwerindustrie tätig. Das Unternehmen ist in mehr als 20 Ländern vertreten, beschäftigt weltweit 1200 Mitarbeiter und erzielte 2020 einen Umsatz von 132,6 Millionen Euro. ESI hat seinen Hauptsitz in Frankreich und ist im Compartment-B-Index von Euronext Paris notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.esi-group.com.

_______________________

1

Für den Dreijahresplan schließt das Einnahmenwachstum Sonderprojekte aus

2 Das Betriebsergebnis - unser EBIT - ist um den IFRS-Standard für Leasingverhältnisse, akquisitionsbedingte Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen und Restrukturierungskosten bereinigt

