Streaming-Rakete Roku vor Zahlen: 3 Kennziffern, auf die du achten solltest!

Die Aktie von Roku ist eine regelrechte Streaming-Rakete. Das Geschäftsmodell des Dienstleisters in diesem wachstumsstarken Segment ist einfach nur als innovativ zu bezeichnen. Schließlich basiert es nicht auf eigenen Inhalten. Nein, sondern auf dem Service, die verschiedenen Inhalte und Angebote diverser Streaming-Dienste für die Kunden zu bündeln.

Dass das Wachstum dabei historisch stark gewesen ist, darauf haben wir Fools bereits des Öfteren hingewiesen. Am kommenden Mittwoch, den 5. August, wird Roku ein weiteres Mal frische Zahlen präsentieren: Hier sind jedenfalls drei wichtige Kennziffern, auf die du achten solltest. Denn sie dürften für die langfristige Investitionsthese sehr entscheidend sein. Ja, selbst wenn wir ein Quartal natürlich nicht überbewerten.

Das allgemeine Wachstum!

Grundsätzlich gilt es natürlich einen Blick auf das allgemeine Wachstum zu riskieren. Die Messlatte liegt dabei vergleichsweise hoch: Im letzten Quartal konnte Roku schließlich einen Umsatz in Höhe von 320,8 Mio. US-Dollar vorweisen. Dabei stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um 55 %. Das ist ein starker Meilenstein gewesen.

Mit einem Gross Profit in Höhe von ca. 140 Mio. US-Dollar konnte Roku diese Kennziffer um weitere 40 % verbessern. Auch wenn das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen mit ca. 16 Mio. US-Dollar weiterhin in den roten Zahlen geblieben ist.

Dennoch: Es könnte sich hier eine Überraschung abzeichnen. Vor allem, wenn das Streaming-Wachstum weiterhin top und hoch gewesen ist. Zu bedenken gilt es schließlich: Die Unterhaltungsmöglichkeiten sind auch im zweiten Quartal eher begrenzt gewesen. Das Streamen von Inhalten könnte daher erneut vor einem starken Wachstums-Peak stehen. Zumal das Dickicht der Angebote nicht weniger wird.

Wachstum 2. Grades

Eine weitere Kennzahl, die Investoren außerdem im Auge behalten sollten, ist das in meinen Augen vorhandene Wachstum zweiten Grades. Beziehungsweise die konsequente Monetarisierung des bisherigen Nutzerkreises. In den letzten Quartalen konnte Roku auch hier bedeutende Fortschritte erzielen.

So stieg der durchschnittliche Umsatz je Nutzer im ersten Quartal auf 24,35 US-Dollar, das ist ein Plus in Höhe von 28 % im Jahresvergleich gewesen. Eine wichtige Kennziffer, die zeigt: Auch die Basis der bisherigen Kunden ist zumindest im Durchschnitt bereit, mehr für die Dienstleistungen von Roku zu bezahlen. Beziehungsweise sichert sich konsequent mehr Inhalte, die diesen Wert ankurbeln. Oder schaut einfach mehr, was die Werbeumsätze vergrößert.

Der durchschnittliche Umsatz je Nutzer ist daher ebenfalls für die Beurteilung des Erfolges sehr wichtig. Weiterhin steigende Werte würden zeigen: Roku kann den Stammnutzerkreis ebenfalls konsequent weiter monetarisieren.

Zahlen bezüglich des Netzwerkeffektes

Zu guter Letzt sollten Investoren auch darauf achten, ob sich das allgemeine Netzwerk von Roku vergrößert. Wichtig sind dabei insbesondere zwei Kennzahlen: Zum einen die Nutzerentwicklung selbst. Roku kam im letzten Quartal auf 39,8 Mio. aktive Accounts und konnte hier im Jahresvergleich um 37 % zulegen. Ebenfalls eine positive Entwicklung, die den Investoren gefallen hat.

Aber auch das Nutzen der Plattform ist natürlich wichtig. Entsprechend gilt es andererseits, die Anzahl der gestreamten Stunden zu verfolgen. Hier kam Roku im ersten Quartal auf einen Wert von 13,2 Mio. Stunden, was einem Wachstum von 49 % entsprochen hat.

Deutlich zweistellige Wachstumsraten, vielleicht sogar Überraschungen würden dabei zeigen: Der Service von Roku wird wertvoller und die Plattform entwickelt sich mehr und mehr zu der anvisierten Lösung wie aus einem Guss. Die Kennzahlen haben daher definitiv eine qualitative Komponente für das Wachstum von Roku.

Halt die Augen auf!

Das sind daher meine Kennzahlen, die ich bei den kommenden Quartalszahlen von Roku beobachten werde. Bis zum Mittwoch ist es jedenfalls nicht mehr lang. Und keine Panik: Wir Fools werden das Zahlenwerk natürlich auch kommentieren.

The post Streaming-Rakete Roku vor Zahlen: 3 Kennziffern, auf die du achten solltest! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

Vincent besitzt Aktien von Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: The Motley Fool